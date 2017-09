Le salon Parcours des mondes ouvre à Paris

PARIS, 14 septembre 2017 - Le festival Parcours des mondes accueille chaque année, à Saint-Germain-des-Prés à Paris, les plus grands acheteurs d’Art premier non européen. Cet événement met, jusqu’au 17 septembre, la Polynésie française à l’honneur, en partenariat avec la Délégation de la Polynésie française.



Pierre Moos, directeur général de Parcours des mondes a accueilli chaleureusement la déléguée de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang, grâce à qui ce "focus Polynésie" a été rendu possible. La projection du film Pūtahi Kotahitanga, présentée cette année au Festival international du film documentaire océanien (FIFO) a été très appréciée. Tout comme la conférence sur l’histoire du musée de Tahiti par son ancienne directrice Theano Guillaume-Jaillet.



De son côté, Michel Charleux, président de l’association Tapa, organise cette semaine, toujours en partenariat avec la Délégation de la Polynésie française, une exposition-vente d’une vingtaine de pièces de tapa destinées à célébrer la parution du livre 'Tapa, de l'écorce à l'étoffe - Art millénaire d'Océanie - De l'Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale'. Cet ouvrage a été offert à Caroline Tang, mercredi, lors du vernissage.



Le livre coédité par l’association Tapa et Somogy, regroupe les articles inédits d'une soixantaine d'auteurs internationaux. Outre les conférences et les démonstrations de battage d’écorces qui se sont déroulées en présence de Mareva Gilmore, artisane marquisienne venue de Fatu Hiva.



Dans l’esprit de Michel Charleux, l’ouvrage Tapa et l’Evénement Tapa s’inscrivent dans la continuité du festival du tapa dont il a été le commissaire général en novembre 2014 à Tahiti. Ces différentes actions sont une étape vers la labellisation des tapas d’Océanie par l’Unesco au titre du patrimoine culturel immatériel. L’exposition tapa se tient jusqu'au 17 décembre au Centre culturel du Crous de Paris, 12, rue de l'Abbaye dans le 6e arrondissement.