Le "roi" Pakumotu et ses sbires condamnés pour les violences contre la police

PAPEETE, le 31 janvier 2017 - Athanase Teiri, le "roi" Pakumotu, a écopé de 9 mois de prison ferme ce mardi dans le cadre de l'affaire des violences envers les policiers venus l'interpeller, à son domicile de la Mission en janvier 2014, pour émission de monnaie n'ayant pas cour légal. Les fameux "Patu".



Dans son délibéré, le tribunal correctionnel a aussi condamné à deux ans de prison ferme les deux hommes, un père et son fils, qui avaient mis en joue les agents de la DSP avec deux armes à feu. Le "roi" Athanase les employait comme gardes du corps. Dans la confusion, un coup de feu était parti en l'air, ne blessant heureusement aucun des 18 policiers mobilisés sur cette intervention.



Les deux hommes qui devront en outre verser 300 000 francs de dommages et intérêts à deux de ces policiers au titre de leur préjudice moral, et 1 franc symbolique à chacun de leurs collègues parties civiles au dossier. Une peine complémentaire d'interdiction de posséder une arme pendant une durée de cinq ans a été prononcée.