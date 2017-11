Le recyclage des chutes de bois gagne le concours de l'économie circulaire

PAPEETE, 24 novembre 2017 - Les sept lauréats du concours de l'économie circulaire ont reçus leurs prix ce vendredi à la Présidence. Le grand gagnant est parti avec 5 millions de francs pour acheter une machine permettant de recycler les déchets de bois. Les autres lots allaient de 500 000 Fcfp à 4 millions de francs pour des projets très divers, de la création d'une ferme aquaponique à la construction d'une éco-distillerie à Taha'a.



Les sept lauréats du concours "Création et développement d'entreprises dans le domaine de l'économie circulaire" ont été dévoilés et récompensés le vendredi 14 novembre lors d'une cérémonie à la présidence. Les entrepreneurs remarqués par le jury du concours ont remporté entre 500 000 francs et 5 millions de francs. De belles sommes qui vont leur permettre de concrétiser leurs projets et ainsi contribuer au développement de notre économie et de l'emploi local.



C'est le dernier concours de soutien aux projets entrepreneuriaux de l'année, après le numérique, l'agriculture et le tourisme, tous organisés par le gouvernement. Pas de panique pour les porteurs de projets qui émergent ou les lauréats de cette année qui amélioreraient leur idée entre-temps : tous les concours du gouvernement seront reconduits l'année prochaine, avec des dotations comparables. L'ouverture des concours devraient même arriver plus tôt que cette année (on imagine que les échéances électorales d'avril ne laissent pas beaucoup de temps aux ministères pour organiser ces concours).



Le jury était composé de deux fonctionnaires de la direction de l'Environnement et de représentants de la CCISM, l'Ademe, la Sofidep et l'association Tahiti Faahotu. Il s'agit de la pluparts des acteurs du développement des entreprises locales, ce qui fera une excellente carte de visite pour tous les lauréats. Ils trouveront grâce à ces partenaires un accompagnement administratif, technique et financier qui augmente encore plus leurs chances de réussites.



15 MILLIONS DE FRANCS DE PRIX



Voici la liste des prix :

1er prix : 5 000 000 Fcfp à Fabien Vavasseur, VDM Charpente. Valorisation de déchets de bois en lamellé-collé ;

2ème prix : 4 000 000 Fcfp à Olivier Duret, Agri Ananahi. Construction à Taha'a d'une éco-distillerie de rhum, à base de canne à sucre bio locale ;

3ème prix : 3 000 000 Fcfp à Hervé Roncin, Pacific Ortho. Recyclage, production et découpe de polystyrène expansé, principalement pour l'aménagement d'accès handicapés ;

4ème prix : 500 000 Fcfp à Kévin Besson, LeadBees. Fabrication de filaments pour impression 3D à partir de bouteilles de soda recyclées ;

5ème prix : 500 000 Fcfp à Samantha Finck, EcoFare. Écoconception, fabrication et vente en vrac de produit d'entretien de la maison, du linge et du corps ;

6ème prix : 500 000 Fcfp à Karel Luciani, Patiri. Vente d'un engrais liquide fabriqué à partir des déchets des usines de jus de fruits, utilisé dans l'agriculture bio ;

7ème prix : 500 000 Fcfp à Jessica Lonfat, Kaimana Farm Product. Création d'une ferme aquaponique.



Bonne chance à eux, et vivement l'année prochaine pour découvrir encore plus d'initiatives innovantes à travers tous les secteurs de notre économie !