Le recensement aura lieu du 17 août au 13 septembre

PAPEETE, le 14 mars 2017. Le vice-président Teva Rohfritsch, a présidé mardi après-midi, le conseil d’administration de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF), durant lequel le programme de travail de l’Institut, précisant la structuration et le calendrier prévisionnel des enquêtes et publications de l’année 2017, a notamment été validé.



Le conseil d’administration a également approuvé le budget primitif 2017 de l’ISPF. Cette année sera particulièrement marquée par le recensement de la population, opération d’envergure qui s’inscrit dans la succession des recensements généraux de la population en Polynésie française. La collecte d’informations auprès des ménages est prévue du 17 août au 13 septembre 2017. L’enquête sur la satisfaction touristique, réalisée en partenariat avec le ministère du Tourisme, se poursuivra en 2017. Elle permettra de mieux appréhender les besoins et attentes des touristes en Polynésie française et ainsi d’orienter au mieux la stratégie touristique du Pays.