Le réalisateur polynésien Paul Manate cherche les acteurs de son 1er long métrage

PAPEETE, le 28 avril 2017 - Le Polynésie Paul Manate va tourner son premier long métrage à Tahiti en septembre-octobre. Le casting est lancé. Le film, intitulé Oiseau de paradis va faire appel à de très nombreux acteurs. Les premiers rôles seront sélectionnés courant mai, les figurants et candidats aux petits rôles ont jusqu'à fin juillet.



Apres le film Gauguin d’Édouard Deluc, avec Vincent Cassel, Film’in Tahiti va accueillir le tournage d’un nouveau long métrage intitulé L’Oiseau de paradis du réalisateur Paul Manate. Originaire de Tahiti, ce dernier souhaite réaliser son premier long métrage sur l’île de Tahiti. Le long métrage est une fiction contemporaine qui conte des personnages polynésiens très actuels dont les vies s’entremêlent.



" On va avoir quelque chose un peu à la Lelouche avec de très nombreux acteurs, de nombreux profils de vie vont se croiser ", indique Stéphanie Mckenna qui s'occupe du casting. Elle ajoute, rassurante : " Le film se passe dans le Tahiti d'aujourd'hui, il n'y a donc aucune restriction quant au métissage, à la corpulence. Tout le monde peut se présenter ". Seul impératif être vraiment motivé.



Tout le monde peut se présenter



" Les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer et n'ont pas d'expériences peuvent aussi tenter leur chance ", ajoute Stéphanie Mckenna, " il y aura un coach sur place pour les guider et les aider à travailler. On cherche des personnes qui soient le plus vrai possible et qui aient envie d'essayer ".



Lors d'une interview donnée en février 2017, Paul Manate précisait, à propos de son film : " C'est l'histoire d'une rencontre, d'une prédiction, faite par une jeune Tahitienne, tahua, qui prédit à son lointain cousin, qui travaille comme assistant parlementaire à l'Assemblée, 'qu'il va mourir mais qu'elle le sauvera'. Il n'y croit pas au début mais il est peu à peu victime de malaises et cherche donc à la retrouver. Mais elle lui échappe... "



Un casting jusqu'à fin juillet



Le tournage est prévu en septembre-octobre. "Mais, pour les acteurs et figurants, il n'y aura pas beaucoup de jours de mobilisation. " Le casting va durer tout le mois de mai pour les rôles principaux. Il y en a trois ou quatre. " Paul Manate va arriver en juin pour rencontrer les acteurs retenus ", précise Stéphanie Mckenna. Les figurants et candidats aux rôles secondaires peuvent se présenter jusqu'à fin juillet