Le projet de loi sur l'entrée à l'université à partir du 12 décembre à l'Assemblée

Paris, France | AFP | mardi 21/11/2017 - Le projet de loi "Orientation et réussite des étudiants", qui propose notamment de nouvelles modalités d'entrée à l'université, sera en débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 12 décembre, a indiqué mardi le gouvernement en conférence des présidents de l'Assemblée.



Ce texte, qui prévoit entre autres de supprimer le tirage au sort et vise à réduire le taux d'échec en première année de fac, donnera lieu à trois jours de discussions, selon le programme communiqué par le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner.

Le projet de loi, qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres, avait été détaillé fin octobre par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et le Premier ministre Edouard Philippe.

Il a été discuté devant plusieurs instances consultatives rassemblant les représentants du monde éducatif, qui ont suggéré quelques modifications.

Le projet de loi prend garde d'éviter les termes de "sélection", "prérequis" ou même "attendus", mais les principaux opposants à cette réforme, Unef (étudiants) et Snesup (enseignants), dénoncent une sélection déguisée vu les nouvelles règles d'inscription dans une formation en licence générale.

Ces nouvelles modalités d'accès à l'université s'accompagnent de mesures visant à améliorer le logement, le pouvoir d'achat et la santé des étudiants. Dont le transfert sur le régime général de la Sécurité sociale des étudiants, affiliés jusqu'à présent à un régime spécifique.