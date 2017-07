Le projet Ecoparc considérablement réduit

PAPENOO, le 27/07/2017 - Le centre de SPA et l'espace golfique ne font plus partie du projet porté par la Société Ecoparc. L'ancien hôtel les relais de la Maroto devrait laisser place à un lieu éco-lodge. Un hôtel haut de gamme avec 50 clés fait aussi partie du projet. Mais deux projets sont remis en cause : la réhabilitation de la route et la réalisation de la télécabine.



" Je ne peux pas dire que je suis opposée au projet. Mais je pense qu'on peut effectivement valoriser l'intérieur de la vallée dans le respect de l'environnement et des valeurs culturelles ", précise Nicole Bouteau, ministre du Tourisme.



Évalué au départ à 13 milliards, le projet Ecoparc a bien évolué. Aujourd'hui, plus question de centre de SPA et d'espace golfique. " Face à l'opposition notamment des associations, le promoteur a retiré ces deux projets du projet global ", explique la ministre du Tourisme.



Un autre dossier qui n'est pas du goût de l'association Haururu, la télécabine. Et sur ce point, le promoteur n'a pas l'intention de lâcher prise, même si la ministre émet quelques réserves. " Il dit qu'il y aura très peu d'impacts environnementaux et visuels. Je ne suis pas convaincue ", rajoute Nicole Bouteau.



" Je les invite à venir sur le terrain pour voir le projet de télécabine et pourquoi Haururu y est opposé ", répond Yves Doudoute, membre de l'association Haururu.



Si les avis sont mitigés au sujet de la télécabine, tous sont unanimes pour la réfection de la route, mais encore faut-il que le coût de ces travaux soit clair. " Le promoteur nous dit que c'est de l'ordre de 2,5 milliards de francs, l'ancien ministre de l’Équipement était plutôt sur du 6 milliards. Et j'ai souhaité, pendant l'arbitrage du budget 2018, avoir l'avis du Pays. Parce que le promoteur du projet nous dit que sans ces investissements publics, il ne réalisera pas toute la partie hôtelière ", indique Nicole Bouteau.



" Mais pour le promoteur, ces deux questions sont un préalable à la réalisation de son projet : la route et la réalisation de la télécabine ", indique-t-elle.



Et de rajouter : " Le projet était très ambitieux au départ, puisqu'en dehors de tous les espaces culturels, géographiques, archéologiques, parc aventure avec l'accro-branches, VTT… tout ça me semble vraiment très intéressant. Il y avait également le golf et un grand centre de SPA, ces deux activités ont été sorties du projet parce qu'il y avait une réelle opposition. Donc, le promoteur a quand même tenu compte des réserves qui sont émises ".



Le ministre de la culture et de l'environnement a clairement affiché son opposition sur certains points. " Il ne faut pas ouvrir de nouvelles routes, et j'ai été strict là-dessus ", déclare Heremoana Maamaatuaiahutapu.