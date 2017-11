Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps 2018

- 'Bonne nouvelle' en plein Brexit -

C'est désormais officiel, Harry , 33 ans, le trublion de la famille royale, habitué des pitreries, qui fut longtemps l'un des célibataires les plus convoités de la planète, va se ranger.Alors que la rumeur avait enflé ces derniers jours à Londres, l'heureuse nouvelle a été annoncée lundi matin dans un communiqué publié sur Twitter par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, le père de Harry."Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres ce mois-ci. Le Prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille", indique le communiqué."Le mariage aura lieu au printemps 2018", ajoute Clarence House, sans donner de détails sur les futures noces qui devraient de toute évidence susciter un engouement exceptionnel dans un Royaume-Uni séduit par cette union peu commune, pour la famille royale en tout cas, entre un prince et une actrice métisse étrangère, divorcée et roturière.La belle actrice au physique de mannequin, âgée de 36 ans, sera toutefois la deuxième Américaine divorcée à faire son entrée dans la famille royale après Wallis Simpson, pour qui le roi Edouard VIII avait dû abdiquer en 1936.Parmi les premiers à réagir, la reine Elizabeth II et son époux le Prince Philip se sont dits "enchantés" par le futur mariage de leur petit-fils.Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se sont de leur côté dits "incroyablement heureux" pour le couple."Notre fille a toujours été une personne aimante et bonne", ont-ils souligné. "La voir se marier à Harry, qui partage les mêmes qualités, est une source de grande joie".Les félicitations étaient aussi de rigueur du côté de Downing Street, où la Première ministre Theresa May a offert "ses plus chaleureuses félicitations"."C'est un moment de grande fête pour deux personnes amoureuses et, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et du pays, je leur souhaite beaucoup de bonheur", a déclaré la cheffe de l'exécutif.En septembre, Meghan Markle a raconté au magazine Vanity Fair avoir rencontré Harry à Londres en juillet 2016."Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux. (...) Nous sommes heureux. Personnellement, j'adore les grandes histoires d'amour", avait déclaré au magazine Vanity Fair l'Américaine qui s'est fait connaître dans la série télévisée Suits.Le couple s'est affiché ouvertement pour la première fois en public à Toronto fin septembre, arrivant main dans la main à un match de tennis aux Invictus Games.Près du palais de Buckingham, l'annonce du mariage provoquait des réactions enthousiastes. "Je trouve que c'est génial (...) nous avons besoin de bonnes nouvelles au moment où on passe notre temps à se battre contre tout, le Brexit, le harcèlement sexuel", a dit à l'AFP, Helen, une Britannique de 58 ans."Je suis vraiment ravi", a renchéri son compatriote John Egan.Harry, "c'est le plus décontracté dans la famille royale. Il fait ce qu'il veut plutôt que de s'en tenir aux traditions", a souligné cet homme de 72 ans, espérant que ce mariage atypique pourrait profiter à une famille royale "engoncée" dans ses principes.Né le 15 septembre 1984 à Londres, Harry, fils cadet de Lady Di et du prince Charles, est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.Longtemps abonné aux pages people des tabloïds britanniques pour ses frasques diverses, ce rouquin passionné de sport s'est assagi au contact de l'armée, où il a servi en tant que pilote d'hélicoptère.A peine annoncée la nouvelle de son mariage, les parieurs britanniques misaient déjà sur la possibilité que la promise soit enceinte au moment de la célébration, ou qu'Elton John, qui fut un proche de Diana, y joue quelques chansons.Le couple s'installera à Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington où vivent également le Prince William, le frère de Harry, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte.