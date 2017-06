Le premier centre de réservistes Outre-mer créé à Papeete

PAPEETE, le 22 juin 2017 - Ce dimanche, le centre de préparation militaire initiale du réserviste a été inauguré à la base navale de Papeete. Les civils qui souhaitent participer aux missions de l'armée pourront y recevoir une formation dès septembre prochain.



C'est une première outre-mer. Le premier centre de préparation militaire initiale du réserviste (PMIR) a été inauguré à Papeete ce dimanche. Ce centre a pour ambition de former des civils à quelques missions de l'armée.



" C'est une volonté qui vient du dernier quinquennat et qui continue encore aujourd'hui. Le Président de la République a décidé d'inclure plus de réserve citoyenne dans les activités qui étaient propre aux armées" , explique le capitaine de corvette Thierry Jeanguyot. Cette initiative est assez nouvelle en métropole. En Outre-mer, seule la Polynésie en a un désormais.



"TOUS LES CITOYENS PEUVENT SE PRÉSENTER"



La population visée par l'armée par ce centre est la tranche d'âge des 16/30 ans. " Nous avons besoin de personnes jeunes, mais pas forcément très qualifiées. Tous les citoyens peuvent se présenter pour suivre la formation s'ils en ont l'envie" , continue le capitaine de corvette.



Les principales missions assurées par les réservistes seront la garde des sites militaires, des patrouilles ou encore l'aide au soutien des bateaux lorsqu'ils sont à quai. Mais il faudra aussi, parfois, intervenir sur des situations d'urgence, comme lors des dernières intempéries par exemple.



La première session de formation des réservistes devrait avoir lieu en septembre. Elle se déroulera sur trois semaines, à la suite de quoi, les candidats devront passer un examen. S'ils réussissent, ils intégreront officiellement les rangs de la réserve. Entre 15 et 20 candidats sont attendus par l'armée. "Les contrats de réservistes peuvent s'étaler entre cinq et 30 à 60 jours par exemple. Toute mission est rémunérée. Pour être réserviste, il faudra d'abord avoir l'aval de son employeur."