Le premier Digital Festival Tahiti nous montre le futur

PAPEETE, le 3 mars 2017 -Geeks et curieux de Tahiti, bloquez la date : du 16 au 18 mars prochains il faudra être au Digital Festival Tahiti. C'est une première, organisée par la CCISM, le ministère du Numérique, l'Organisation des professionnels du numérique (OPEN) et des sponsors privés. Ce festival veut nous faire rêver des technologies de demain. Sauf que le rêve est déjà en train de devenir réalité dans de nombreux secteurs... et que ce festival nous donnera l'occasion de nous mettre à la page !Le grand public y trouvera largement son compte grâce à la vingtaine d'invités internationaux qui vont tous venir avec de beaux jouets à nous faire essayer. Des ateliers et stands permettront ainsi de tester un jeu de réalité virtuelle où on vole dans le ciel comme un aigle, un robot contrôlé par l'intelligence artificielle, un mur de graffitis virtuels, la réalité augmenté de Microsoft, des ateliers créatifs avec les équipes d'Ankama (qui dévoileront le premier épisode de la saison 3 de leur mythique série Wakfu), des drones aériens…Ils donneront également des conférences publiques (il y a 90 places dans l'auditorium, donc si l'un des intervenants vous intéresse réservez une place, elles sont gratuites) se terminant par des échanges avec le public. Les journées de jeudi et samedi seront plutôt consacrées au grand public. Les entreprises s'intéresseront aux conférences et Workshops de vendredi organisés par l'OPEN sur les nouveaux métiers numériques, le développement durable à l'aide des technologies ou encore le commerce connecté.Trois événements sont également organisés pendant le festival, qui devraient attirer beaucoup de jeunes talents polynésiens, d'autant qu'il y a de très beaux lots à gagner :- Un hackathon international permettra à des équipes de développeurs, designers et porteurs de projets basées entre Tahiti, Paris et Montréal de créer des solutions numériques en 48 heures non-stop ;- Un FabLab consacré aux vêtements connectés invite les couturiers locaux à venir créer des robes hyper high-tech avec des ingénieurs spécialisés et l'aide de scanners corporels, imprimantes 3D et électronique portative ;- Le challenge Game Jam permettra au public de participer à la création d'un jeu vidéo en moins de 48h avec les élèves de Poly3D.>> Le programme en détails et toutes les réservations pour les conférences sur www.digital-festival-tahiti.com