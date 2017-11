Le nouvel administrateur d’État des Australes reçu à la Présidence

PAPEETE, le 20/11/2017 - Arrivé il y a quinze jours en Polynésie française, le nouvel administrateur d’État des Australes, secrétaire général adjoint du Haut-commissariat, Patrick Naudin, a été reçu, lundi après-midi, par le président Edouard Fritch.



Pour cette visite de courtoisie qui s’est déroulée dans une ambiance très cordiale, le président et le chef de subdivision administrative ont échangé sur les différents sujets économiques et sociaux qui concernent les Australes, mais aussi l’ensemble de la Polynésie française.



Durant ces quinze premiers jours en Polynésie, l’administrateur a saisi l’occasion des réunions destinées aux Assises des Outre-mer pour se rendre à Rurutu et à Tubuai.



À cet égard, il a apprécié la participation et l’implication des populations à ces journées d’Assises.



Patrick Naudin a une bonne expérience des outre-mer puisqu’il a déjà exercé dans quatre collectivités d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon, en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe.