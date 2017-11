Le nouvel ATR d’Air Tahiti béni à Rurutu

Le réseau comprend 48 îles et couvre la totalité de la Polynésie avec des distances variant de 15 km pour la plus courte (Tahiti-Moorea) à 1600 km pour la ligne la plus longue (Tahiti-Mangareva). Comparativement, cette dernière distance est quasi-équivalente à un vol Paris/Stockholm ou New York/Miami.

Les 48 pistes du réseau ont des caractéristiques différentes qui influent sur le choix des appareils les desservant et sur les charges marchandes offertes (nombre de sièges limite à la vente) pour la destination. D'autres aspects entrent également en ligne de compte : longueur et largeur de piste, obstacles, dispositifs de sécurité, dispositifs aéronautiques.

Pour les pistes non accessibles de nuit (seules 12 pistes sur 48 sont équipées de balisage), l'heure du coucher du soleil est un paramètre important dans la construction du programme de vol.

Air Tahiti s’appuie sur les moyens de sa filiale Air Archipels pour réaliser les liaisons des îles les plus isolées.

Depuis avril 2007, Air Tahiti réalise des vols internationaux en effectuant la ligne Tahiti-Rarotonga –Tahiti.