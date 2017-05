Le nord de la Nouvelle-Calédonie et deux îles en alerte cyclonique maximale

Nouméa, France | AFP | lundi 07/05/2017 - La province nord de la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté d'Ouvéa et de Lifou seront placées lundi en début de soirée en alerte cyclonique maximale, en raison du passage du cyclone Donna, a indiqué lundi la sécurité civile.



L'alerte cyclonique maximale de niveau 2, qui impose aux habitants de rester confinés chez eux ou dans un abri sécurisé, sera déclenchée à 19 heures lundi (09h00 en métropole) dans la province nord et les îles d'Ouvéa et de Lifou. L'alerte 1 est en vigueur dans la province sud et dans l'île de Maré.

Selon Météo-France NC, le phénomène a atteint son intensité maximale lundi matin alors qu'il se trouvait encore à 350 km au nord de Pouebo, village de nord de la Grande-Terre.

La trajectoire sud sud-est qu'il poursuit devrait l'amener à toucher le nord de l'archipel des Loyauté dans la nuit de lundi à mardi.

"Son intensité va ensuite faiblir, mais il devrait encore être au stade de cyclone en arrivant au nord d'Ouvéa où il pourrait générer des vents moyens de 120 km/h avec des rafales à 180 km/h en cours de matinée de mardi", a indiqué la sécurité civile dans un communiqué. Des pluies abondantes de l'ordre de 200 à 300 mm en 24 heures sur la façade est de la Grande-Terre et les Loyauté ainsi qu'une mer très forte sont attendues.

Le cyclone devrait ensuite passer mardi entre l'île de Maré et la pointe sud de la Grande-Terre avant de s'éloigner de l'archipel.

Les liaisons aériennes avec les îles Loyauté ont été interrompues lundi à la mi-journée, tandis que des centres d'hébergement ont été ouverts dans les municipalités exposées.

Tous les établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie seront également fermés mardi.