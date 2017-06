Le ministre des Solidarités en visite à l’IIME de Pirae

PIRAE, 2 juin 2017 - Le ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, en charge de la protection sociale généralisée, et de la prévention et de la famille, s’est rendu, vendredi, à l’antenne de Pirae de l’institut d’insertion médico-éducatif (IIME).



Les objectifs principaux de ce déplacement étaient d’échanger avec l’ensemble des agents, d’avoir un aperçu de leurs conditions de travail mais également d’entendre les difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement dans le cadre de leur activité.



Le ministre a été à l’écoute des différentes demandes portant sur les conditions de travail des agents et de la qualité de la prise en charge des enfants et adolescents qui fréquentent l’IIME.