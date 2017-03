Le miel et la vanille grands invités du 3e Salon des Iles sous le Vent

C'est la première fois que vous exposez au Salon ?

"Oui, c'est la première fois que nous faisons un salon tout court."



Pourquoi avez-vous décidé de venir à ce salon en particulier ?

"On nous a dit que c'était un bon test pour nous projeter. Nous venons tout juste de commencer notre affaire. Nous nous sommes lancés il y a trois mois donc nous voulions voir ce qu'est un salon, voir si nous pouvons vendre et surtout montrer notre travail et gagner de l'argent."



Comment élaborez-vous vos bijoux ?

"On les fait comme ça, comme ça nous vient. Quand on a les perles, on voit l'inspiration qui nous vient et on crée."



Comment avez-vous appris à travailler les perles ?

Lanie : "J'avais travaillé dans la perle avant, et du coup on j'ai montré à Navai comment on fait. Ce n'est pas évident, cela prend du temps et demande beaucoup de travail."