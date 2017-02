Le mauvais temps se maintient aux Tuamotu et il pourrait se propager sur la Société

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE EN COURS : ORANGE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



ORANGE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord



JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent, Mopelia, Tuamotu Nord Ouest



JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest



Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.





ILES SOUS LE VENT :



Temps instable ce jeudi, avec des averses se déclenchant ponctuellement dans un ciel très nuageux. Elles sont plus nombreuses cet après midi, durant la nuit, s'accompagnant parfois d'un grain ou orage. De forts cumuls de pluie pourraient être enregistrés. Pas d'évolution vendredi.

Vent modéré à assez fort de secteur Ouest ce jeudi, s'orientant au Nord-Ouest en soirée et vendredi avec des rafales de l'ordre de 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée ce jeudi, localement forte vendredi. Houle longue et mer du vent de Nord-Ouest donnent des creux d'1 mètre 50 à 2 mètres jeudi, voire 2 mètres 50 vendredi.



TAHITI ET MOOREA :



Encore un peu de soleil ce jeudi matin, mais les passages nuageux vont occasionner des averses cet après midi. Elles sont plus fréquentes la nuit et la journée de vendredi, accompagnées parfois de grains et d'orage. De forts cumuls de pluie sont à craindre des côtes Nord aux côtes Ouest et dans les vallées encaissées. Températures extrêmes prévues : 25 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de secteur Ouest ce jeudi, s'orientant au Nord-Ouest en soirée et vendredi avec des rafales de l'ordre de 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée ce jeudi, localement forte vendredi. Houle longue et mer du vent de Nord-Ouest donnent des creux d'1 mètre 50 à 2 mètres jeudi, voire 2 mètres 50 vendredi.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Un temps perturbé affecte une large partie des Tuamotu jusqu'à vendredi soir. Aujourd'hui, des averses orageuses de forte intensité touchent les régions allant de Rangiroa à Takaroa, Manihi, Fakarava, Makemo, Napuka, Anaa, Hereheretue et Hao. Petite accalmie en vue vendredi entre Manihi, Takaroa, Hao et Napuka. A l'Est, entre Reao, Nukutavake, Moruroa et Rikitea, le ciel est également fourni en nuages et quelques averses ou grains s'y développent ces deux jours.

Sur la Moitié Ouest des Tuamotu, vent assez fort à fort de Nord à Nord-Ouest avec des rafales pouvant avoisiner localement et sous grains les 120 kilomètres/heure. Sur la moitié Est et aux Gambier, vent modéré à temporairement assez fort de Nord à Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 80 kilomètres/heure.

Mer forte sur une large moitié Ouest où houle longue et mer du vent de Nord-Ouest donnent des hauteurs de 4 à 5 mètres. Ailleurs, elles font 2 mètres.



COMPLÉMENT POUR LA PÊCHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Avis de grand frais numéro 13 en cours sur Nord-Ouest Tuamotu avec vent de Nord-Ouest 25/33 noeuds, rafales à 50/60 noeuds et mer forte à localement très forte. Houle longue de Nord-Ouest et mer du vent confondues donnant localement des hauteurs de 4 à 5 mètres. Sur la Société, vent 10/15 noeuds de secteur Ouest ce jeudi, venant au Nord-Ouest 15/20 noeuds vendredi avec des rafales 30 noeuds. Mer agitée ce jeudi, localement forte vendredi. Houle longue et mer du vent de Nord-Ouest donnent des hauteurs d'1 mètre 50 à 2 mètres jeudi, voire 2 mètres 50 vendredi.