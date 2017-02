Le matériel financé par le fonds de secours à Mahina

MAHINA, le 17 février 2017. Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, s’est déplacée au centre d’incendie et de secours de Mahina où elle a été accueillie par Damas Teuira, maire de Mahina, et son conseil municipal, avant de poursuivre la visite par une présentation des équipements financés par les fonds de secours de 2015 et 2017.



La ministre est allée à la rencontre des sinistrés de la vallée de Ahonu. Elle a achevé sa visite en signant le livre d’or de la commune de Mahina.