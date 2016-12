Le marché de Papeete fermé dimanche et lundi

PAPEETE, le 27 décembre 2016. Le marché municipal de Papeete sera fermé le dimanche 1er et le lundi 2 janvier 2017.



La vente dominicale des produits maraîchers est ainsi avancée au samedi 31 décembre dans les rues autour du marché.



A cet effet, les rues seront fermées comme suit, samedi 31 décembre de 4 heures à 16 heures :

- Fermeture temporaire de la rue François Cardella, portion comprise entre la rue du Maréchal Foch et la rue Albert Leboucher.

- Fermeture temporaire de la rue Collette, portion comprise entre la rue Paul Gauguin et la rue du Maréchal Foch.

- Fermeture de la rue des Halles.



Réouverture du Marché municipal le mardi 3 janvier 2017 aux heures habituelles.