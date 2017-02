Le maire de Papara souhaite utiliser les agrégats qui engorgent la Taharu'u

PAPEETE, le 1er février 2017. Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, a reçu, mardi, le maire Papara, Putai Taae, afin de faire un point sur les dégâts occasionnés dans cette commune, lors des intempéries des 21 et 22 janvier.



En effet, des servitudes sont désormais difficilement praticables, de même que certaines berges de rivières sont à reconstruire ou à renforcer, et l’engorgement de la rivière Taharu’u par des agrégats a été constaté.



Le maire de Papara a fait part au ministre de son souhait de pouvoir extraire ces agrégats, qui serviraient à la réhabilitation des servitudes communales endommagées, et aussi, de remblayer le terrain de l’ancienne école maternelle d’Apatea afin de permettre sa reconstruction.



Il a également demandé à ce que la direction de l’Equipement intervienne afin de mettre en place un mur de protection à côté du marae de Maheatea. Le ministre a indiqué au maire qu’il était favorable aux propositions du maire de Papara mais qu’il souhaitait, avant que les travaux ne démarrent, rencontrer également les associations environnementales de Papara.