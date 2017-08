Le lycée hôtelier fait sa rentrée

PAPEETE, le 14 août 2017- Pas moins de 620 élèves ferontleur rentrée scolaire, mercredi, au Lycée Hôtelier de Tahiti. Du CAP au BTS, une année riche en apprentissage et en travaux pratiques les attends.



Une nouvelle année commence pour les élèves du Lycée Hôtelier de Tahiti (LH2T). Nouveaux professeurs, nouveaux élèves, nouveaux camarades, nouvelles classes… l'année scolaire 2017-2018 sera une année innovante pour ce lycée professionnel.



Le proviseur de l'établissement Pascal Maillou a accueilli le personnel pédagogique vendredi en leur faisant un bilan positif de l'année précédente " tous les indicateur sont au vert concernant le LH2T : un recrutement dans toutes les formations, des résultats d'examen très satisfaisants dans l'ensemble, décrochage scolaire contenu, rayonnement fort de l'établissement dans toute la Polynésie. Nous sommes donc un établissement performant au sens institutionnel".



Cependant le proviseur a tenu à rappeler au personnel du LH2T que "des marges de progrès sont encore à faire". Ainsi il fixe trois points prioritaires. Dans un premier temps, il encourage le personnel pédagogique à œuvrer pour diminuer "au noyau le plus bas possible le décrochage scolaire notamment lors des premières semaines." C'est donc un travail auquel les professeurs et le personnel encadrant va s'atteler dès aujourd'hui.



Le deuxième axe important sur lequel l'ensemble de l'établissement doit œuvrer est la mobilité des élèves.



Selon Pascal Mailloux le LH2T doit "amplifier la mobilité infra fenua et à l'international de nos élèves" notamment via les stages. C'est dans ce but que l'établissement présentera des candidats au concours de cuisine à Taiwan et que deux voyages pédagogiques sont organisés en

Nouvelle-Zélande et à Hawaii.



Enfin, cette année, le miel local sera à l'honneur, tout comme la vanille et un certain nombre de produits locaux. Le proviseur tient également à valoriser la culture polynésienne qui selon lui, "doit être régulièrement vécue au LH2T, à tout instant de la semaine et surtout pas "hors cours", car la connaissance par les élèves de leur culture est un préalable à la compréhension de celle des autres. La spécificité d'un lycée hôtelier, par sa tradition d'accueil et d'excellence, rejoint la qualité reconnue de longue date de l'accueil des Polynésien. Notre travail en sera facilité et conforme à notre mission éducative."