Le lagon de Takaroa toujours touché par les algues

PAPEETE, le 4 janvier 2017. Le conseil des ministres a décidé ce mercredi de renouveler pour 2017 l'exonération de la redevance pour les concessions maritimes perlicoles dans le lagon de Takaroa.



"En 2014, le lagon de l’atoll de Takaroa a fait l’objet du phénomène Vaitia qui s’est traduit par une efflorescence algale colorant les eaux du lagon et aboutissant à une eutrophisation et un manque d’oxygène pour les organismes vivants. Il en a résulté un très faible taux de collectage de naissains d’huîtres perlières, une mortalité importante des huîtres d’élevage issues de ces naissains et des huîtres greffées, une croissance ralentie des nacres survivantes dans certaines parties du lagon et de mauvaises récoltes de perles", rappelle le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi. "Sur le constat de cette situation de sinistre pour les perliculteurs de cette île, le conseil des ministres avait accordé l’exonération des redevances d’occupation du domaine public maritime à des fins d’exploitation perlicole pour les années 2015 et 2016."



Les stigmates de l’explosion de Vaitia sont encore bien présents. "Le collectage des naissains est toujours inopérant et les superficies dédiées à l’élevage et à la greffe des huîtres sont aujourd’hui largement sous-exploitées", a constaté le gouvernement. "La mesure d’exonération est donc reconduite pour l’année 2017 pour un montant global estimé à environ 9,1 millions Fcfp, en baisse de 3 millions Fcfp par rapport à l’année précédente, en raison de la réduction d’activités", annonce le compte-rendu du conseil des ministres.