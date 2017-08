Le "heiva ana'e u Taapuna" pour renforcer la cohésion

PAPEETE, le 02 août 2017 - L'association Taapuna New Team organise cette semaine le Heiva Ana'e pour les habitants de Taapuna au programme atelier de danse, d'ukulele, tressage de palmier et élection de miss et mister Heiva de Taapuna.



L'association Taapuna New Team organise cette semaine, le "Heiva Ana'e u Taapuna" au Centre sportif et d'animation de Vaiata, à Taapuna. Le but est de promouvoir la culture polynésienne tout renforçant l'entente et la cohésion entre les habitants de Taapuna.

Des ateliers de confections de "titiraina" (bateau traditionnel polynésien), de danse, de ukulele, et de tressage de palme de cocotier ont eu lieu le mardi 1er août 2017, dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Cette semaine verra également l'élection d'une miss et d'un mister Heiva. La nouvelle association Taapuna new Team est présidée par Mahiata Tae. Elle œuvre essentiellement à renforcer la cohésion sociale au sein du quartier et de ses habitants.