Le haut-commissaire rend hommage à Alex du Prel

PAPEETE, 15 mars 2017 - Message de condoléances du haut-commissaire de la République à la famille et aux proches de M. Alex W. du Prel, fondateur de Tahiti-Pacifique



Bien que n’ayant pas eu l’occasion, malheureusement et avec grand regret, de faire la connaissance de Alex W. DU PREL, je prends la liberté d’accompagner mon message de condoléances et mes pensées compatissantes que j’adresse à son épouse Célia, à ses enfants et à ses proches, par un bref commentaire voué au seul dessein d’honorer la mémoire d’un journaliste et éditorialiste intransigeant mais aussi celle d’un passionné, avide de vérité. Cet appétit de vie et ce talent se révélèrent dans sa plume, 26 ans durant, aux pages de la revue qu’il créa : "Tahiti Pacifique", mais aussi d’ouvrages plus romancés.



J’ai pu lire avec une curiosité néophyte mais parfois jubilatoire, l’histoire contrariée de ce beau territoire que j’ai la chance de servir depuis peu ; j’y découvrais un sens de l’à-propos et une tonalité souvent brillante, sans concession illégitime.



Empreint de convictions et mû par le désir inassouvi de vouloir déranger ce qui doit l’être, j’ai perçu chez Alex W. du Prel un homme de culture, amoureux de la Polynésie, qui avait fait sienne la compréhension de Chateaubriand, autre grand voyageur, que je traduis avec mes propres mots, car lorsque l’on vit dans un pays qui n’est pas le sien l’humilité que l’on doit avoir n’empêche pas la conscience de ce qui pourrait s’améliorer de même que la découverte du patrimoine humain n’empêche pas de défendre la cause du faible contre le fort ; c’est d’ailleurs la marque supérieure du respect des peuples.



Même si l’Etat n’a pas toujours été à l’abri de la critique d’Alex W. du Prel, j’apporte ce témoignage de reconnaissance et cet hommage au talent que j’ai découvert et qui exprime de belles valeurs personnelles.



René BIDAL