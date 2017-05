Le guitariste Eric Clapton décoré par la France

LONDRES (AFP) - Le guitariste de légende Eric Clapton a été fait Commandeur des Arts et des Lettres par l'ambassadeur de France au Royaume-Uni jeudi à Londres, a annoncé vendredi l'ambassade de France.



Honoré pour "services rendus à la musique", Eric Clapton a été présenté par l'ambassadeur Sylvie Bermann comme "un ambassadeur du blues en France" lors de cette remise de décoration qui a eu lieu à la mythique salle de concert londonienne, Royal Albert Hall, avant que le guitariste ne s'y produise.



Pour fêter ses débuts dans cette salle mythique il y a plus de 50 ans, l'artiste a joué trois soirs à guichets fermés cette semaine.



Le Britannique de 72 ans a sorti il y a un an son 23e album studio baptisé "I Still Do" dans lequel il revisite les racines blues qui ont fait son succès musical pendant plusieurs décennies.



Eric Clapton est arrivé deuxième du classement des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps du magazine musical américain Rolling Stone publié en 2003.