Le guide des hôtels de familles de Tahiti et des îles 2017 est disponible

PAPEETE, le 20 juin 2017 - La dernière édition date de 2014. Elle présentait 104 établissements. La nouvelle version en compte 17 de plus. Chaque pension dispose d'une page avec des textes en français et en anglais ainsi que des photos. Imprimé à 15 000 exemplaires, le guide va être diffusé sur le territoire mais aussi dans toutes les représentations du GIE Tahiti tourisme à l'étranger ainsi que sur certains salons internationaux.



" On y a mis tout notre cœur ", assure Melinda Bodin, présidente de l'association des hôtels de familles de Tahiti et des îles (HFTI). Elle a présenté ce mardi le guide 2017 des hôtels de familles de Tahiti et ses îles. Au total, 121 pensions labélisées y sont présentées. Les propriétaires des pensions apparaissent, souvent avec leur portrait, ainsi que quelques prestataires. Des légendes, des espèces végétales comme le palmier, des recettes y sont décrites. En somme " tout ce qui fait la diversité de notre fenua ", résume Mélinda Bodin.



Le guide a été imprimé à 15 000 exemplaires, il va être envoyé aux pensions de famille, mis en dépôt à l'accueil du GIE Tahiti tourisme qui déménage à l'embarcadère de Moorea, à l'aéroport ainsi que dans les nouveaux locaux de l'association des hôtels de familles de Tahiti et des îles qui déménage, elle, Prince Hinoi, au-dessus de Croq'in.



À l'international, il sera diffusé via les représentations du GIE Tahiti tourisme à l'étranger et passera via des prestataires du territoire, sur des salons.



La prochaine édition devrait paraître d'ici trois ans. D'ici là, l'association promet de fédérer toujours plus d'établissements, de les professionnaliser et de faire la lumière sur les prestataires qui travaillent avec les pensions. " Je le répète, les pensions de familles sont les poumons de nos îles. Une pension qui va bien, c'est une île qui va bien. "



La présentation du guide a aussi été l'occasion de fêter deux anniversaires. " Les pensions étaient fédérées pour la première fois il y a tout juste 20 ans. Une double page de photos souvenirs a été insérées dans le guide pour marquer l'événement et ", ajoute Mélinda Bodin, " l'association des hôtels de familles était officiellement enregistrée le 18 juin 2010 ".