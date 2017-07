Le gouvernement ouvre les jeux inter-iles à Tatakoto

De plus, pour les besoins des plantations maraîchères de l'atoll, le maire souhaite installer une station de compostage près du site de surveillance. Ensuite, le maire a montré au Président Fritch le site potentiel d'un futur centre d'enfouissement technique.



Dans l'après-midi, l'ensemble des maires des 7 communes rassemblées pour ces Jeux et leurs jeunes sportifs et la délégation gouvernementale se sont retrouvés au village pour, d'une part, l'inauguration de la salle omnisports Karakaua Ernest Teagai et d'autre part pour les cérémonies ouverture des Jeux des Tuamotu de l'Est. Le maire, son conseil municipal et le personnel communal se sont longuement préparés pour accueillir toutes les délégations dans les meilleures conditions possibles, et ce dans la tradition et de la culture paumotu. Le président Fritch a salué tout le travail préparatoire conduit par l'ancienne ministre Nicole Sanquer et s'est dit "heureux de remettre en route les jeux inter îles, occasion importante pour les jeunes des différents atolls de pouvoir se rencontrer". Les derniers Jeux inter îles ont eu lieu il y a plus de 10 ans.



Avant de quitter Tatakoto lundi, les 7 maires et le gouvernement se sont réunis pour discuter de la suite possible des prochains Jeux inter îles des Tuamotu de l'Est dans 4 ans et du choix de la commune d'accueil. Le président Fritch s'est dit ouvert à cette possibilité et a proposé aux maires une concertation pour déterminer, en octobre prochain, l'atoll qui sera en capacité d'accueillir l'organisation des futurs jeux dans 4 ans. La démarche sera basée sur le volontariat communal soutenu par un dossier technique crédible et réaliste.