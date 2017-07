Le gouvernement met les ondes électromagnétiques sous contrôle

PAPEETE, le 18 juillet 2017 - Une grande campagne de sensibilisation du public sur les bonnes pratiques à adopter face aux ondes électromagnétiques sera lancée demain. C'est une des nombreuses mesures prévues par la loi Perez votée en décembre dernier.



Le Pays met aussi en place une réglementation bien plus restrictive sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques : interdiction du Wi-Fi dans les crèches, obligation d'information des consommateurs, encadrement de l'utilisation de tablettes dans les écoles, control annuel des antennes-relai…



La Polynésie rejoint la plupart des Pays européens, dont la métropole, en instaurant à son tour un contrôle strict des émissions d'ondes électromagnétiques sur le territoire. "Les ondes électromagnétiques ne sont responsables d'aucun malade prouvé en Polynésie, et la communauté scientifique est encore divisée sur leur danger. Mais au nom du principe de précaution nous devons agir maintenant et pas dans 20 ans quand il sera trop tard" expliquait Antonio Perez ce mardi lors d'une conférence de presse destinée à présenter une campagne de sensibilisation aux bons gestes face à ces rayonnements de type ondes radio, AM-FM, micro-ondes (voir encadré)…



Antonio Perez, à l'origine de la loi du Pays de décembre 2016 sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, ajoute que "l'enjeu de santé publique et le principe de précaution sont au cœur de cette loi, nous voulons protéger les enfants, les travailleurs et la population générale. Pour cela la loi a trois volets, la contrainte, le contrôle et la sensibilisation du public."



Le WiFi interdit dans les crèches



Cette loi a été validée par le Conseil d'Etat en mars et entre désormais en pleine application. Son volet de contraintes comprend de nombreuses restrictions visant à protéger les plus vulnérables. Par exemple :

- les réseaux Wi-Fi sont désormais interdits dans les crèches ;

- les vendeurs de matériels électriques doivent afficher clairement les informations sur les ondes électromagnétiques émises par leurs appareils ;

- il est désormais interdit pour les enfants de moins de 14 ans d'acheter un téléphone portable sans l'accord de leurs parents ;

- après les cours utilisant les outils numériques dans les établissements scolaires, ces appareils devront être éteints quand les élèves n'en ont plus besoin ;

- les opérateurs mobiles ont l'obligation de baisser au maximum la puissance de leurs antennes sans affecter la qualité de service...



Concernant ce dernier point, Karl Tefaatau, directeur de la Direction générale de l'économie numérique (DGEN), explique que les antennes émettent déjà à une puissance très largement en-dessous des niveaux légaux. Cette mesure vise surtout à obliger les opérateurs et les équipementiers à corriger rapidement d'éventuels mauvais réglages ou défaillances techniques.



La puissance des ondes vérifiée chaque année dans toute la Polynésie



Pour veiller à ce qu'aucune source d'émissions électromagnétiques ne dépasse les seuils fixés par arrêté en Conseil des ministres, des contrôles seront réalisés tous les ans avec l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR), avec qui une convention cadre a été signée.