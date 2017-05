Le gouvernement Philippe en chiffres

Paris, France | AFP | mercredi 17/05/2017 - Le premier gouvernement du quinquennat Macron, dirigé par Edouard Philippe, compte 23 membres, dont 12 hommes et 11 femmes. En voici les principaux chiffres:



AGE



Même si son chef Edouard Philippe est le troisième plus jeune Premier ministre de la Ve République, ce gouvernement affiche une moyenne d'âge d'un peu plus de 54 ans, soit un an de plus que pour le gouvernement Cazeneuve.



Le doyen est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui aura 70 ans le 20 juin, dix jours avant Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires étrangères), et cinq mois avant Jacques Mézard (Agriculture), 69 ans également.



Le benjamin est Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au Numérique, 33 ans, devant Marlène Schiappa, 34 ans, plus jeune femme du gouvernement, au secrétariat d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, et Gérald Darmanin, 34 ans également. Ce dernier est le plus jeune du gouvernement à porter le titre de ministre, et aussi le premier né dans les années 80.



La femme la plus jeune ayant rang de ministre est Laura Flessel, 45 ans, (Sports).



NOMBRE DE MEMBRES



Avec 23 membres, dont 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat, contre 38 dans le gouvernement Cazeneuve, le gouvernement est un des plus resserrés de la Ve République. Il l'est moins que le premier gouvernement Fillon (2007), qui comptait 20 membres et moins aussi que les engagements d'Emmanuel Macron qui avait évoqué "une quinzaine" de ministres.



L'Elysée n'a pas exclu que le gouvernement soit complété de "quelques noms" après les législatives.



PARITÉ



Le gouvernement respecte la parité, même si, en comptant le Premier ministre, le total impair est en faveur des hommes: 12 hommes et 11 femmes. Le chef du gouvernement et les trois ministres d'Etat, Gérard Collomb, Nicolas Hulot et François Bayrou sont tous des hommes.



Promesse de campagne de M. Macron, la parité de la société civile par rapport au monde politique est également respectée, avec 11 membres, dont huit ministres: l'écologiste et ancien présentateur TV Nicolas Hulot (Transition écologique), la directrice de la Haute autorité de la santé, Agnès Buzyn (Solidarités et Santé), la codirigeante des éditions Actes Sud Françoise Nyssen (Culture), la dirigeante d'entreprise Muriel Pénicaud (Travail), le directeur de l'Essec Jean-Michel Blanquer (Education), la scientifique Frédérique Vidal (Enseignement supérieur et Recherche) et Laura Flessel.



Si le Président et le Premier ministre sont tous deux énarques, pour la première fois depuis 2002, seuls trois membres du gouvernement sont diplômés de l'ENA, un chiffre dans la moyenne des dernières années: Edouard Philippe, Bruno Le Maire (Economie et Finances) et Sylvie Goulard (Armées).



ÉQUILIBRES POLITIQUES



Le gouvernement compte quatre membres socialistes ou venus du PS: Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand (Cohésion des territoires) et Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Trois viennent de LR: le Premier ministre Edouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy. Trois sont issus du MoDem: François Bayrou, Marielle de Sarnez (Affaires européennes) et Sylvie Goulard. Et deux radicaux de gauche (PRG): Jacques Mézard et Annick Girardin.



map/cb