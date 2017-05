Le fossile d'un reptile marin rarissime découvert dans le Maine-et-Loire

Angers, France | AFP | jeudi 04/05/2017 - Récemment extrait d'une cave troglodyte privée du Maine-et-Loire, le fossile d'un prédateur marin de cinq à six mètres de long et vieux de 90 millions d'années, un spécimen rarissime en Europe, a été présenté jeudi au Muséum des sciences naturelles d'Angers, où il va être longuement étudié.



"Exceptionnelle", cette découverte "change beaucoup de choses" pour les chercheurs qui travaillent sur les reptiles marins dans le monde entier, assure Peggy Vincent, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, venue étudier à Angers ce spécimen de la famille des plésiosaures, de gros reptiles marins qui vivaient à l'époque des dinosaures dans les mers et les océans.



"Cet animal a été trouvé dans des niveaux qui datent d'il y a 90 millions d'années et de cet âge-là, en Europe, pour le groupe des plésiosaures, on ne connaissait rien ou juste quelques petits éléments isolés, des vertèbres par exemple, mais rien d'aussi important et d'aussi complet", explique-t-elle.



Des ossements fossilisés de reptiles marins de cet âge avaient déjà été retrouvés en Afrique du Nord et aux États-Unis. Avec cette première européenne, les paléontologues vont "pouvoir faire des comparaisons et comprendre comment ce groupe-là s'organisait à cette époque-là", souligne Mme Vincent.



Ce spécimen angevin pourrait être celui "d'une nouvelle espèce", ou si l'animal est déjà connu, cela voudrait dire qu'il a migré, explicite-t-elle.



"Il est probable qu'avant plusieurs décennies on ne fasse pas de telles découvertes dans la région et on aurait pu passer complètement à côté" si la propriétaire de la cave troglodyte n'avait pas eu "la fibre scientifique", relève Benoît Mellier, chargé des collections du Muséum d'Angers.



- Tombé du plafond -

La découverte des ossements fossilisés de ce grand reptile marin remonte à 2013. "Une dame nous contacte au Muséum et nous dit: +Voilà, j'ai trouvé quelque chose de bizarre dans ma cave.+ En allant sur place, on constate la présence d'un os massif", tombé du plafond de la cavité, dans une ancienne champignonnière, sur la commune de Tuffalun, retrace-t-il.



Ce fémur "surprenant par sa taille", 51 centimètres de long, "nous met rapidement la puce à l'oreille. (...) On se rend compte qu'on est devant un animal qu'on ne connaissait pas", raconte M. Mellier.



Les paléontologues ont pu extraire tous les ossements qui étaient visibles au sommet de la voûte, encore emprisonnés dans du tuffeau, un "travail difficile et délicat", note-t-il.



L'extraction progressive des ossements -le fémur, des "morceaux de membres d'un poignet ou d'un pied", une "série de petites phalanges qui constituaient une palette natatoire", mais aussi une mandibule complète et très bien conservée d'un mètre de long- a permis de confirmer la découverte et d'évaluer la longueur totale du reptile, estimée de "cinq à six mètres".



Les pièces les plus significatives ont été exposées sur deux tables dressées dans la petite cour du Muséum des sciences naturelles d'Angers. Avant de pouvoir être présenté au grand public, le fossile doit encore être totalement dégagé et faire l'objet d'une étude paléontologique complète.



"Le travail ne fait que commencer" pour tenter de comprendre comment ce spécimen s'est retrouvé dans la région de Saumur et plus largement "de retracer l'histoire et l'évolution des plésiosaures, de comprendre comment ils sont apparus, comment ils ont évolué et pourquoi ils ont disparu", insiste Peggy Vincent.



Ces animaux, qui ont vécu durant la période du Mésozoïque, c'est-à-dire entre -250 et -65 millions d'années, étaient "au sommet de la chaîne alimentaire donc moins nombreux quand ils vivaient que les proies, ce qui explique qu'on a relativement peu de fossiles de reptiles marins", détaille la paléontologue.



"Dans le monde, sur 180 millions d'années d'existence des plésiosaures, on a seulement une centaine d'espèces connues, c'est quasiment rien. Donc chaque découverte est importante", se réjouit Peggy Vincent.