Le diadème de la prochaine Miss Marquises

C'est Marc Barsinas, artiste de Tahuata, qui a créé et imaginé le diadème que portera la gaggante du concours de beauté de Miss Marquises. Cette couronne a été sculptée sur de l'os et du bois. "Les écharpes seront également confectionnées par des artisans de l'archipel avec du tapa et bien d'autres trésors de nos îles", précise le comité organisateur de l'élection.La soirée d'élection de Miss Marquises aura lieu le vendredi 7 avril à partir de 18 heures dans les jardins de la ville de Papeete. C’est la communauté de commune des îles Marquises qui a souhaité de nouveau organiser cette élection qui n’avait pas eu lieu depuis quelques années. La « nouvelle reine de beauté devra connaître tous les dossiers en cours qui concernent le développement économique, touristique et culturel de l’archipel », soulignent les organisateurs. Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, est la présidente du jury Miss Marquises 2017. Celle qui remportera le titre de Miss Marquises participera au concours de Miss Tahiti 2017.Tarif dîneur : 4 500 Fcfp par personne. Tarifs non dineurs : 1 000 Fcfp par personne. 500 Fcfp pour les moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 2 ans. VIP 8 500 Fcfp par personne. Billets en vente ç Carrefour Arue, Faa'a, Punaauia et Radio 1 Fare Ute. Billetterie en ligne sur radio1.pf et ticket-pacific.pf.Plus d’informations : Facebook Miss Marquises, missmarquises@gmail.com ou 87 23 79 39.