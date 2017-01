Le deuxième tour des primaires citoyennes, samedi 28 à Tahiti et Moorea

PAPEETE, 27 janvier 2017 - Quatre bureaux de vote seront ouverts samedi 28 janvier en Polynésie française, pour le second tour de la primaire à gauche, à Pirae, Mahina, Afareaitu et Papeari.



Pour participer à ce scrutin, les électeurs devront se munir d’une pièce d’identité, accepter l’engagement de reconnaissance des valeurs de la Gauche et des Écologistes et s'acquitter d'un droit de participation de 100 Fcfp. Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 17 heures et opposera les deux candidats issus du premier tour de cette élection primaire, Benoît Hamon et Manuel Valls. Il aura lieu, comme lors du premier tour, la veille de son organisation dans l’Hexagone.



Quatre bureaux de vote sont ouverts en Polynésie à Pirae (salle de mariage de la mairie), mairie de Afareaitu, mairie annexe de Papeari à Teva i Uta et mairie de Mahina.



Samedi 22 janvier, lors du premier tour, 240 personnes se sont déplacées pour ce vote en Polynésie française, dont 118 sur le seul bureau de vote de Pirae.



La Polynésie compte 194 190 électeurs. Par comparaison, 14 104 suffrages avaient été exprimés lors du second tour de la primaire à droite, le 26 novembre dernier.



Sur les quelques suffrages exprimés sur Tahiti et Moorea pour la primaire à gauche, samedi 22, 90 se sont exprimés en faveur du Premier ministre Manuel Valls. Benoît Hamon arrive en seconde position avec 61 votes en sa faveur. Au plan national, où 1,7 millions de voix ont été comptabilisées, Benoît Hamon arrive en tête avec 36,03 % (596.647 voix) devant Manuel Valls (31,48 %, soit 521.238 voix).