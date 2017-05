Le cyclone Donna menace la Nouvelle-Calédonie

Mise à jour des Nouvelles Caledoniennes



A 8 heures, ce matin, la phase d'alerte cyclonique de niveau 1 sera déclenchée pour la province Nord, Ouvéa et Lifou et à 14 heures pour la province Sud et Maré.



Le passage en alerte cyclonique de niveau 2 se fera à 19 heures pour la province Nord et les Loyauté, et la nuit prochaine dans le sud. La Sécurité civile annonce que tous les internats et les écoles sont fermées mardi. Le Betico a annulé ses rotations de ce lundi.



Hier soir, à 23 heures, le cyclone tropical Donna à 500 km au nord nord-est de Bélep. Sa pression au centre était estimée à 970 hPa avec un déplacement vers le sud sud-est à environ 15 km/h. Il générait près de son centre des vents de 140 km/h avec des rafales à 190 km/h.







Evolution prévue : Le cyclone tropical Donna va poursuivre sa trajectoire vers le Sud. Il sera à environ 240 km dans le nord-est de Bélep en fin de journée, aujourd'hui, puis il continue à s'approcher de la Nouvelle-Calédonie en incurvant sa trajectoire vers le sud-est. La trajectoire la plus probable le fait passer sur le nord des Loyauté où les effets se font sentir dès la nuit de lundi à mardi. Ensuite, le centre du phénomène passe entre Maré et la pointe Sud de la Grande Terre et s'éloigne à partir de mercredi.



Donna devrait s'intensifier pour atteindre son intensité maximale ce matin au stade de cyclone tropical intense. Son intensité va faiblir ensuite, mais il devrait encore être au stade de cyclone en arrivant au nord d'Ouvéa.



Sur la Nouvelle-Calédonie, le vent d'est se renforce partout, hormis sur l'Ouest dans un premier temps. Ce lundi matin, il atteint 25 à 30 noeuds (45-55 km/h) rafales 40 à 45 noeuds (75-85 km/h), localement entre 35 et 40 noeuds (65-75 km/h), rafales à 45-55 noeuds (85-100 km/h) sur le Nord-Est et la pointe Nord de la Grande-Terre.



Le renforcement du vent se poursuit pour atteindre lundi soir 35 à 40 noeuds ( 65-75 km/h) rafales à 45-55 noeuds ( 85-100 km/h) sur l'Est et les Loyauté, et 25 à 30 noeuds (45-55 km/h) rafales 40 à 45 noeuds (75-85 km/h) ailleurs, y compris sur l'Ouest. La mer devient forte à très forte.



Dans les prochaines vingt-quatre heures, les averses sont fréquentes et localement orageuses sur la façade Est et le nord des Loyauté, avec une intensification à partir de la mi-journée de lundi. Elles peuvent déborder sur la côte Ouest. DONNA menace directement la Nouvelle-Calédonie. Il est donc conseillé de rester à l'écoute des informations météorologiques qui sont actualisées régulièrement et de se préparer à l'arrivée du phénomène.







Conseils de comportement : Tenez vous constamment informé du niveau d'alerte et de la situation météorologique par les médias (radios, télévision, presse écrite), en consultant les sites Internet de la Sécurité civile et de Météo-France.