Le cours de l'huile de Coprah a doublé en trois ans

PAPEETE, le 14 juin 2017 - Mercredi, le Conseil des ministres a approuvé le compte financier de l’exercice 2016 de la Caisse de soutien des prix du coprah. L'année 2016 a été une bonne année du fait d'une conjoncture favorable pour le coprah, le cours a doublé en trois ans.





Mercredi, le Conseil des ministres a approuvé le compte financier de l’exercice 2016 de la Caisse de soutien des prix du coprah avec affectation de son résultat. L'année 2016 est une année plutôt positive pour le coprah. En effet les recettes ont été fixées à un montant total de 2 255 025 800 Fcfp, tandis que les dépenses ont été fixées à un montant total de 1 828 731 711 Fcfp.



Ainsi, le résultat global de la Caisse de soutien des prix du coprah est bénéficiaire de 426 294 089 Fcfp. La situation financière de la Caisse de Soutien des Prix du Coprah a été donc particulièrement satisfaisante pour l’exercice 2016.



"2016 se place dans les bonnes années en matière de production de coprah y compris d'huile de coprah. Nous avons dépassé les 10 000 tonnes, nous avons atteint les 11 000 tonnes, c'est un peu moins qu'en 2015.



Nous avons constaté une flambée du prix de l'huile de coprah vendue dans le monde. Le coprah a une cotation à l'international. Ce prix a été multiplié par deux entre 2013 et 2016, nous sommes passés de quelque 70-90 francs à 160francs le litre d'huile de coprah. Cette huile est devenue plus chère que le fioul et cela pose problème à certaines structures hôtelières qui utilisaient l'huile de coprah comme carburant", indique Jean-Christophe Bouissou, le porte-parole du gouvernement.



Le Conseil des ministres a approuvé le budget primitif de l’exercice 2017 de la Caisse de soutien des prix du coprah. Par ailleurs, l'augmentation du cours du coprah a permis de diminuer la part de subvention du Pays. "Du fait de ces bons résultats, le pays a dû baisser de 500 millions de francs la subvention destinée à la caisse de soutien des prix de coprah pour l'année 2017", indique Jean-Christophe Bouissou.



La subvention du Pays allouée à la Caisse de soutien des prix du coprah, inscrite au budget du Pays pour 2017, a été fixée à 1,700 milliard Fcfp.