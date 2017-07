Le concours "j’embellis ma commune" s’exporte dans les îles

PAPEETE, 25 juillet 2017 - Nicole Bouteau a fait le tour de Tahiti en truck, lundi, à la rencontre des associations qui participent à la troisième édition du concours "j’embellis ma commune". Cette année, les îles de Huahine, Bora Bora, Moorea et Taha’a sont venus resserrer les rangs d’un projet qui se développe au fils des ans. Les résultats de l’édition 2017 seront connus mercredi soir.



La ministre du Tourisme a réalisé lundi un tour de Tahiti pour rencontrer les participants de la troisième édition du concours "j’embellis ma commune". Nicole Bouteau était accompagnée du jury ainsi que du parrain de l’édition 2017, le jeune champion de taekwondo Teddy Teng.



" J’ai souhaité participer à la visite faite sur Tahiti car c’est une action qui me semble très importante et qui rentre complètement dans la sensibilisation de la population quant au fait que l’on est tous acteurs du tourisme , explique Nicole Bouteau. Embellir les bords de route, cela peut être une action du Pays mais avant tout, il faut pouvoir impliquer les communes, les associations et les familles. Je suis donc très contente de voir qu’aussi bien dans les îles qu’à Tahiti, il y a un réel engagement et de vrais projets ".



L'espace d'une journée entière, ce tour de l'île a permis aux membres du jury de voir les créations des communes Mahina, Tehaupoo, Vairao, Taravao, Tautira et Papara. Dans chaque commune, les associations ont réservé un accueil musical et chaleureux à la ministre et au jury 2017. Beaucoup d’enfants et d’adolescents se sont impliqués pour embellir leur commune avec un réel engouement. La semaine dernière, le jury s’était déplacé aux îles Sous-le-vent à Huahine, Taha'a, Bora Bora, et à Ua Pou aux Marquises. Il a pu se réjouir de constater que les îles s’impliquent de plus en plus dans ce projet.