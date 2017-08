Le comité de pilotage régional du projet Resccue réuni à Tahiti

PAPEETE, 1er août 2017 - Le comité de pilotage régional du programme Resccue (restauration des services écosystémiques et adaptation au changement climatique), a débuté, ce mardi matin, dans un hôtel de Punaauia, en présence notamment du ministre de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, du directeur-général adjoint à la Communauté du Pacifique, Cameron Diver et du directeur de l’AFD en Polynésie française, Thierry Paulais.



Ce comité régional rassemble une à deux fois par an les représentants de la communauté du Pacifique, de la Nouvelle-Calédonie, de Fidji, de Vanuatu et de la Polynésie française afin de faire un point d’avancement du programme.



Le projet Resccue a pour objet d’accroître la résilience des pays et territoires insulaires du Pacifique face aux changements globaux par la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières. Il concerne deux collectivités françaises d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ainsi que deux états indépendants du Pacifique, Fidji et le Vanuatu.



Ce programme est soutenu et financé par l’Agence française pour le développement (AFD) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) à hauteur de 13 millions d’euros (1,55 milliard Fcfp). Le programme Resccue a démarré en Polynésie française en septembre 2015 sur les sites de Moorea et de Rikitea. Il est structuré autour de 5 composantes :



- Gestion intégrée des zones côtières

- Analyses économiques

- Mécanismes économiques et financiers

- Communication, capitalisation

- Gestion du projet.



Le comité régional est l’occasion de faire un tour d’horizon sur l’avancement du projet dans les quatre territoires concernés. Cette vision régionale est propice à l’échange d’expérience sur les succès mais également sur les difficultés rencontrées et les solutions éventuellement apportées par certains territoires.