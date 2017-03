Le comité de Miss Dragon recherche des candidates

PAPEETE, le 11/03/2017 - L'élection de la future ambassadrice de la communauté chinoise en Polynésie se déroulera le 27 mai prochain. Pour l'heure, le comité organisateur lance un appel à toutes les jeunes filles chinoises ou demies, intéressées par cette aventure, à se faire connaitre. Une réunion d'information se fera le mercredi 15 mars à 17 heures, à l'école Philanthropique.



Karen Vanquin, Miss Dragon 2016 remettra son écharpe à la future ambassadrice de la communauté chinoise en Polynésie, le 27 mai prochain.



Le comité de Miss Dragon lance donc un appel à toutes les jeunes filles qui souhaiteraient se présenter, à se faire connaitre. Si vous avez entre 18 et 24 ans et qu'un de vos parents est d'origine chinoise, vous pouvez vous présenter.



Une réunion d'information sera organisée mercredi 15 mars à 17 heures, à la salle Philanthropique de Papeete.



Pour de plus amples informations, contactez Georges au 87 77 45 04, Myrtille au 87 71 76 19, Marilyn au 87 79 67 63, Jo-Ann au 87 76 37 76.