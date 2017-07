Le colonel Caudrelier et le commissaire Perrault quittent le fenua

PAPEETE, le 7 juillet 2017 - Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et le directeur de la sécurité publique (DSP) achèvent leur mission après quatre ans de bons et loyaux services.





A l'occasion du départ du commissaire divisionnaire François Perrault, directeur de la sécurité publique et du Colonel Pierre Caudrelier, commandant la gendarmerie pour la Polynésie française, le haut-commissaire René Bidal a fait connaître des résultats encourageants dans la lutte contre la délinquance et a témoigné sa gratitude aux deux chefs de service qui quittent le fenua le mois prochain. Un cocktail de départ auxquelles les épouses étaient associées a été donné vendredi dans les jardins du haut-commissariat.



Après quarante années de service, le colonel Caudrelier a choisi de prendre sa retraite : " Le temps a passé si vite depuis mon arrivée au fenua en août 2013, c'est la fin d'une tranche de vie passionnante, avec un peuple attachant, généreux et optimiste, et sa culture ". C'est le colonel Frédéric Boudier, 46 ans, qui lui succèdera à compter du 1er août.



Direction le Brésil



Pas de retraite, mais un changement de cap et d'horizon pour François Perrault. Après trente et un ans de service dans la police et vingt et un ans de sécurité publique, le commissaire divisionnaire s'apprête à rejoindre l'ambassade de France au Brésil en tant qu'attaché de sécurité intérieure : " J'échange la matraque contre la poignée de main, la diplomatie ! ".



C'est le commissaire polynésien Mario Banner qui a été choisi pour prendre sa suite à la tête de la DSP. Ancien adjoint au directeur de la sécurité publique à Bastia en Corse, puis directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, Mario Banner a aussi occupé les fonctions de directeur adjoint de la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Détaché au poste de directeur du Port autonome de Papeete de 2011 à 2015, il a depuis rejoint la DSP et devient le premier Polynésien à en prendre la direction.