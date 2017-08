Le clip "Éco Warrior" fait le buzz

PAPEETE, le 4 août 2017 - La Brigade Verte, qui œuvre pour l'environnement en Polynésie, a mis en ligne une vidéo il y a quelques jours pour sensibiliser la population locale. Partagé plus de 900 fois, le clip "Éco Warrior" a déjà généré plus de 26 000 vues.





Cela fait plus de dix ans que Ludovic Bardoux, le coordinateur de la Brigade Verte, multiplie les actions pour préserver l'environnement en Polynésie : opérations "clean-up days", défis pour la Terre, campagnes de plantation… Son but est avant tout de sensibiliser la population à la problématique des déchets, et notamment les jeunes générations. Mise en ligne récemment sur Facebook, la vidéo réalisée par les "Éco Warriors" fait le buzz sur les réseaux sociaux. Visible sur la page "Planète Éco Tour", le clip dure un peu plus d'une minute et pointe du doigt les gestes qui nuisent à la sauvegarde de notre fenua. "Sans nature, pas de futur !", tel est le slogan des défenseurs verts.



Ludovic Bardoux explique : "Nous avons profité de cette période de vacances afin de poursuivre notre programme de conscientisation auprès des jeunes (et des moins jeunes) sur l'éco-citoyenneté au fenua. Cette vidéo faite de petites scènes, rappelant une vérité qui dérange sur les mauvais comportements au quotidien, a visiblement marqué les esprits ! Plus de 26 000 vues en quelques jours avec plus de 900 partages, c'est le nombre de visionnages récoltés pour cette vidéo environnementale locale. Du jamais vu !" Et d'exprimer sa satisfaction : "D'emblée, le succès a été viral auprès des internautes polynésiens, qui pour beaucoup, la pollution est une véritable préoccupation."