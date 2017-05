Le cheval "maltraité" ne va pas mieux

Du côté des associations de protection des animaux, on se défend de ces accusations : "Ceux qui disent ça sont des gens qui ne l'ont jamais vu, qui n'ont jamais parlé avec le vétérinaire qui le suit depuis le début. Et on n'a jamais vu ces gens qui nous accusent d'acharnement, alors qu'on est à l'hippodrome cinq heures par jour. Ceux qui viennent le voir observent qu'il va bien" assure Alice, de l'association Eimeo Animara. "Ils ne savent pas ce qu'on fait pour lui, on est quatre personnes à être près de lui tous les jours. Nous, on se contente de le nourrir, de lui changer son eau et ses pansements, et c'est tout. On ne le gave pas de médicaments pour le garder en vie, alors que c'est ça de l'acharnement thérapeutique. On le laisse se lever et se balader comme il veut. Un cheval qui veut se laisser mourir, il ne se lèvera plus. Lui, il a toujours la volonté de vivre. Tous les jours il est debout pe ndant au moins huit heures. Il mange. Donc on ne le force à rien, on ne lui donne pas de médicaments, il est où l'acharnement ? Il a juste eu deux fois des antibiotiques, et deux fois des anti-inflammatoires. Mais lui, il a envie de vivre, il adore voir les autres chevaux. Il a fait des bisous à une pouliche cette semaine dans la clairière… Et il botte encore le soir quand il en a marre. Il n'est pas à l'agonie."



"JAMAIS NOUS NE LAISSERONS SOUFFRIR CE CHEVAL S'IL N'Y A PLUS AUCUNE CHANCE"



Mais les associations, malgré leurs espoirs de voir Manatea/Django se rétablir, assurent rester lucides sur l'état de l'animal et décidées à l'euthanasier si cela devient nécessaire : "Depuis trois semaines, ses boulets sont gonflés. On attend les résultats de la prise de sang, mais à l'heure où je vous parle, il y a encore une chance de le sauver. Il a un vétérinaire référent depuis le premier jour, on est quatre soigneuses à nous occuper de lui, et jamais nous ne laisserons souffrir ce cheval s'il n'y a plus aucune chance. Il y a trois semaines, il était au plus mal, et on a failli l'euthanasier avant de le voir s'améliorer. On l'aime trop pour le voir souffrir, on ne fait que l'accompagner. Si les résultats de l'analyse que nous aurons lundi sont mauvais, nous n'hésiterons pas."



On voit que l'euthanasie, même animale, est un sujet sensible. Ces dernières années, les efforts des bénévoles ont peu à peu fait évoluer l'opinion de la société polynésienne sur la maltraitance animale. Mais les amis des animaux se retrouvent cette fois face à un dilemme moral presque insoluble : le droit à la vie est-il plus important que le droit de mourir dignement ? Et contrairement au débat sur l'euthanasie humaine, cette fois personne ne peut se décharger sur le mourant de la responsabilité morale de ce choix déchirant...