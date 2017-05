Le cheval Manatea est décédé ce week-end

PAPEETE, le 15 mai 2017 -Il a été euthanasié par le vétérinaire quand des analyses ont révélé "un cancer du foie fulgurant, qui n'apparaissait pas sur les analyses il y a trois semaines" nous expliquent les soigneuses de l'animal. Il a été enterré en comité intime à l'hippodrome par les bénévoles qui l'ont soigné avec amour depuis trois mois.Le sort de ce cheval passionne la Polynésie depuis février, et il a provoqué de grands débats de société sur la maltraitance animale puis sur son droit à la vie. "Comme on l'avait dit, nous ne voulions pas le laisser souffrir. Quand le vétérinaire nous a dit que ce n'était plus possible de le sauver, nous avons décidé de le laisser partir avant qu'il ne souffre" nous explique Alice, une bénévole, la voix émue.