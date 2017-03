Le chef de la diplomatie française dénonce le populisme à Sydney

Sydney, Australie | AFP | jeudi 01/03/2017 - La démocratie est menacée par le populisme et ceux qui veulent construire des murs et fermer les frontières, a déclaré jeudi le ministre français des Affaires étrangères dans une critique à peine voilée contre le président américain Donald Trump.



Jean-Marc Ayrault a appelé à Sydney au combat contre l'isolationnisme et le populisme. "Nous ferions collectivement une grave erreur si nous succombions à la poussée des extrêmes" en oubliant les leçons de la Seconde guerre mondiale, a-t-il dit.

Donald Trump a promis de construire un mur à la frontière avec le Mexique pour empêcher les migrants de rentrer aux Etats-Unis. Devant le Congrès américain mardi, il a déclaré que les Etats-Unis devaient adopter une politique d'immigration "au mérite" et faire preuve de davantage de fermeté envers les clandestins.

"Ceux qui se posent en pourfendeurs du système s'attaquent en réalité aux institutions démocratiques", a dit le chef de la diplomatie française dans un discours devant l'Institut d'études Lowy de Sydney.

"Ceux qui proposent de construire des murs et de fermer les frontières n'apportent en fait aucune solution à la sécurité de nos nations et mettent leur prospérité en danger", a-t-il ajouté.

Les alliés européens des Etats-Unis s'inquiètent aussi des critiques portées par M. Trump contre l'Otan et l'Union européenne dans le cadre de sa ligne de "l'Amérique d'abord".

En France, la course à la présidentielle est marquée par la montée de l'extrême droite. La candidate du Front national Marine Le Pen, qui veut "en finir" avec l'Union européenne, est donnée en tête des intentions de vote pour le premier tour.

M. Ayrault s'est rendu en Australie quelques mois après la signature d'un accord qualifié d'"historique" scellant un mégacontrat estimé au total à 34 milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à la marine australienne.