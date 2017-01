Le chauffard de Taunoa remis en liberté sous bracelet électronique

Cet accident aurait pu arriver à n'importe quel conducteur

PAPEETE, le 26 janvier 2017 -Le quinquagénaire a été présenté ce jeudi matin en audience différée devant le juge des libertés et de la détention, qui a décidé de le remettre en liberté sous conditions. Le chauffard est en effet assigné à résidence sous surveillance électronique. L'automobiliste avait été extrait de Nuutania lundi dernier pour être jugé en comparution immédiate différée. Mais le tribunal correctionnel, suivant l'analyse de l'avocat du prévenu Me Jourdainne et contre l'avis du parquet, s'était finalement dessaisi de l'affaire estimant que des investigations complémentaires devaient nécessairement être menées pour se rapprocher au plus près des circonstances exactes de ce dramatique accident. Le dossier est donc actuellement entre les mains d'un juge d'instruction et ne devrait pas déboucher sur un procès avant plusieurs semaines.Le 31 décembre 2016, peu avant 21 h, cet automobiliste avait percuté de plein fouet un petit garçon de 5 ans sur l'avenue Pomare V, en face du temple protestant où se déroulait une cérémonie religieuse. La petite victime devait décéder peu de temps après dans les bras de sa mère des suites de ses blessures. L'enfant, caché par des voitures en stationnement de l'autre côté de la chaussée, avait surgi sur la route pour rejoindre le temple quand la voiture l'a fauché. Le conducteur présentait un taux d'alcoolémie de 0,44 mg d'alcool par litre de sang, très légèrement au-dessus du seuil délictuel.Originaire du quartier, il se rendait au magasin pour se réapprovisionner en bière. Alors que des témoins affirment qu'il roulait à une vitesse excessive, l'automobiliste soutient qu'il évoluait à 40 km/h dans cette zone à dos-d'âne, et que l'enfant a surgi sous les roues de son pick-up, sans qu'il puisse l'anticiper, cinq mètres environ avant le passage piéton. L'absence de traces de freinage attesterait sa version selon son avocat, qui a aussi pointé du doigt, entre autres, un éclairage public défaillant, et un possible défaut de surveillance de l'enfant par les adultes qui l'accompagnait : "".Le quinquagénaire, poursuivit pour homicide involontaire aggravé par manquement aux obligations de prudence et défaut de maîtrise avait affiché des regrets et demandé pardon à la famille à l'audience du tribunal correctionnel, lundi dernier. Le parquet, de son côté, avait estimé les faits caractérisés et requis une peine de 48 mois de prison dont 12 mois avec sursis, soit 3 ans de prison ferme avec maintien en détention, avant que le tribunal ne décide d'ordonner un complément d'information. Rappelons que l'assignation à résidence sous surveillance électronique est une mesure contraignante au même titre que la détention provisoire aux yeux de la loi. Elle peut être révoquée si celui qui en bénéficie ne respecte pas les conditions fixées par le juge.