Le centre de détention Tatutu inauguré

• Tutahaiti, originaire de Mataiea : "Avant de venir ici, j'ai travaillé pendant cinq ans à la prison de Nuutania. Nous sommes dans l'établissement depuis quelques semaines. Je suis entré dans le milieu carcéral car je voulais montrer à mes enfants que l'on pouvait s'en sortir en tant que Polynésiens. Ce qui me plaît le plus c'est le travail d'équipe."



• Tereva, 35 ans, de Mahina : "Je travaille ici depuis cette année. J'ai été formé en métropole et ça s'est bien passé. Le plus était l'éloignement. Je suis content que la prison soit ouverte. Avant d'être surveillant pénitentiaire, j'étais informaticien. Je voulais changer de vie pour avoir un meilleur revenu. J'ai hâte que les prisonniers arrivent et que l'on puisse travailler avec eux. Je pense que ça va très bien se passer. J'ai fait un petit stage à Nuutania et j'ai trouvé les détenus très gentils donc je pense que tout va très bien se passer."



• Maimiti, 29 ans, de Teva i Uta : "Je suis surveillante pénitentiaire depuis février 2016. Avant, j'étais gendarme volontaire et j'étais aussi adjointe au maire de la commune de Teva i Uta. Dès que j'ai su qu'il y allait avoir une prison sur la commune, j'ai voulu passer le concours de surveillant. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir cet établissement pénitentiaire ici. Cela permet de créer de l'emploi et de l'activité."