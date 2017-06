Le câble vers les Marquises opérationnel en novembre 2018

L'opération devrait coûter 6,5 milliards de francs tout compris, soit un peu moins que les 7 milliards budgétés au départ. Ce coût inclut la pose des câbles (les trois-quarts du total), le réseau hertzien et la rénovation des réseaux sur les îles. Cette somme sera financée en grande partie sur fonds propres de l'OPT, avec l'Europe (492 millions de francs viendront du Fonds européen d'investissement) et la métropole (l'OPT espère obtenir un milliard de francs en défiscalisation, plus une aide encore indéterminée au nom de la continuité territoriale et de la stratégie numérique nationale). Malgré ces aides l'office souligne qu'il n'attend aucune rentabilité économique de ces investissements.



Le président Fritch a tout de même rappelé que ces investissements sont capitaux pour le développement économique de ces îles : "les gens réclament plus de confort pour leurs échanges électroniques. Mais ces investissements sont aussi essentiels pour le développement économique, par exemple pour le tourisme il faut avoir un site internet et prendre des réservations en ligne, et les visiteurs s'attendent à avoir une connexion comme chez eux. À Rangiroa par exemple ou plusieurs gros projets sont en train de murir… Mais nous en reparleront."



Ce chantier devrait également avoir plus de retombées locales : "Par rapport à Honotua où ASN avait tout livré clé en main, cette fois nous essayons de donner le plus de travail possible à des entreprises locales. Depuis janvier un certain nombre d'études ont déjà été confiées à des sociétés locales" assure Jean-François Martin, qui souligne que ce projet est d'une complexité inédite : "Il faut étudier les courants et les passes pour chaque île, les nouvelles technologies, le génie civil avec les stations d'accueil, les pilonnes, il faut étudier la situation foncière, faire un audit des point hauts pour le réseau hertzien, établir la documentation de l'appel d'offre avec deux entreprises de conseil pour bien verrouiller le processus…"



Bref, un gros travail en perspective pendant les 18 mois qui viennent. D'autant qu'un autre projet d'envergure se profile déjà : Manatua, un câble international qui reliera la Polynésie aux Samoa.