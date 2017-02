Le buste de Louis Langomazino, de Saint-Tropez à Papeete

PAPEETE, le 21 février 2017 - Lundi 20 février, a eu lieu l’inauguration du buste de Louis Langomazino, originaire de Saint-Tropez, en présence des maires de Papeete et de Saint-Tropez. Ce buste est le symbole de la relation historique entre Saint-Tropez, ville du sud de la France et Papeete.



Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez, a offert au port de Papeete un buste de Louis Langomazino, tropézien exilé en Polynésie, dont le fils est devenu maire de Papeete en 1902. Ce buste, lien historique entre les deux villes, a finalement trouvé sa place dans la salle du conseil municipal de Papeete.



En effet, les villes de Papeete et St Tropez sont liées depuis 150 ans par une double histoire d’hommes et d’amitiés : celle de la famille tropézienne de Louis Langomazino, exilé aux Marquises et dont le fils fut maire de Papeete en 1902, et celle du jumelage qui rassemble depuis 10 ans la Tahiti Pearl Regatta et les Voiles de Saint-Tropez.



Depuis 1981, les "Voiles de Saint Tropez" s'installent chaque année dans la ville éponyme à la tombée de l'été, pour 9 jours de régates et de célébrations. Cette joute nautique unique en son genre rassemble les plus beaux voiliers de Méditerranée. Plus de 300 bateaux mesurant jusqu’à 60 mètres régatent ainsi chaque jour dans le golfe de Saint-Tropez.



Sept mois plus tard et deux océans plus loin, c'est un tout autre événement qui se déroule à l'exact opposé de la planète : la "Tahiti Pearl Regatta". La "TPR" accueille chaque année des équipages internationaux attirés par la notoriété de l’événement et la découverte de la Polynésie française, dans un circuit sportif à travers les îles Sous-le-Vent. Le Pacifique Sud est présent chaque année sur le village des Voiles de Saint-Tropez.



Comme souvent dans le monde de la voile, c'est une histoire d'hommes et d'amitiés qui a permis aux deux régates de se rencontrer.



Les échanges d’équipages vainqueurs entre les deux événements sont l’occasion de découvrir de nouveaux terrains de jeu, et de démarrer de nouvelles amitiés.