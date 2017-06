Le buraliste Le Kiosk cambriolé ce week-end à Papeete

PAPEETE, le 26 juin 2017 - Des cambrioleurs ont forcé le rideau du magasin dimanche et se sont emparés, entre autres, d'un coffre contenant une importante somme d'argent. Plainte a été déposée et une enquête a été ouverte à la DSP.



Le propriétaire de l'échoppe est depuis à la recherche des auteurs de ce cambriolage, qui n'est pas le premier dans ce magasin situé face à l'OPT sur le front de mer de Papeete. Les photos de la bande qui a opéré, trois individus dont les profils ont été immortalisés par la vidéosurveillance, circulent largement depuis sur les réseaux sociaux. Une plainte a aussi été déposée auprès des policiers de la direction de la sécurité publique (DSP), donnant lieu à l'ouverture d'une enquête.



Le butin habituel



Le cambriolage s'est produit en trois temps dimanche, à 15 h, 16 h et 22 h. Les auteurs ont forcé le rideau métallique pour accéder au magasin. Ils ont emporté avec eux un coffre contenant une importante somme d'argent, le contenu du tiroir-caisse, des cartouches de cigarettes, des pipettes et quelques jeux à gratter.