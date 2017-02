Le bilan des inondations du week-end

PAPEETE, le 20 février 2017 - Placées en alerte orange, les îles de la Société ont encore subi une série d'inondations le week-end dernier.

Ce sont surtout les communes de Faa'a et Punaauia qui ont été impactées par les inondations.



En effet, à Faa'a, le débordement de la rivière Tavararo dimanche a causé de nombreux dégâts dans plusieurs habitations situées dans les quartiers Fatauira, Hauata et Colombel. Quatre familles ont été relogées hier dans l’école Farahei Nui à Oremu. Le bassin Tiapiri 2 a été endommagé par un poteau électrique et une canalisation obstruée.



Plusieurs foyers situés à Tavararo et Vaitea sont privés d’eau depuis dimanche, 18 heures. Des travaux sont en cours pour réparer les dégâts et réactiver l’alimentation en eau. En attendant, les foyers peuvent être approvisionnés en eau en appelant le 18. Deux points d’approvisionnements sont mis à disposition de ces familles : à la station de pompage de Tavararo près du Dock de l'habitat et au bassin Teapiri 2 situé sur la route de mont Marau. Des robinets ont été installés sur place pour faciliter l’approvisionnement.

" Depuis lundi matin, les agents de la commune de Faa'a s’activent sur le terrain pour nettoyer les zones inondées et envahies par la boue et les déchets. Le maire de Faa'a rappelle toutefois que l’alerte orange est toujours maintenue et que la prudence reste de rigueur ", indique la mairie.



Par ailleurs, le plan communal de sauvegarde de Faa'a est toujours actif, pour tous besoins d’interventions, les administrés peuvent joindre la mairie au 40 800 960 ou en composant le 18. Après une journée d'interruption, les cours devraient reprendre normalement dans toutes les écoles de la commune aujourd'hui.



Du côté de Punaauia, c'est la route de ceinture et le début de la RDO qui étaient sous l'eau dimanche. Pour le ministre de l'Équipement, le problème qui se pose est le même à chaque fois, "Les gens jettent de tout dans les canalisations, ce sont souvent plein de déchets qu'on retrouve en bas. À Pirae, on a évité de justesse le même type de dégâts que les 22-23 janvier." Selon lui les inondations de dimanche vont encore coûter plusieurs centaines de millions de francs. " Sur Papeete, par exemple, certains travaux que nous avions faits après les premières inondations ont été de nouveau fragilisés par les fortes pluies."



Enfin, le ministre de l'Équipement conclut : " On prévoit des plans, mais tout dépend de la quantité d'eau qui tombe. Une fois qu'une rivière est sortie de son lit, il est difficile de la contenir, il ne reste plus qu'à évacuer les riverains et de prévoir des hébergements d'urgence. Nous avons ensuite les moyens de répondre aux dégâts. L'Équipement est prêt si les précipitations deviennent exceptionnelles."



Côté État, le colonel Tournay, directeur de la Défense et de la Protection civile, est sur le qui-vive. " le PC de crise est prêt à être réactivé si nécessaire et tout le personnel prêt à être mobilisé en cas de besoin. Nous nous préparons à toute éventualité d'intervention. Nous sommes en communication régulière avec Météo France et nous surveillons les évolutions météorologiques avec beaucoup d'attention ", assure-t-il.