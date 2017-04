Le bilan de la dengue s'alourdit à sept morts en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mardi 17/04/2017 - Une femme de 57 ans est décédée après avoir contracté la dengue en Nouvelle-Calédonie, portant à sept le nombre de décès dus à la maladie depuis le début de l'épidémie en janvier, a indiqué mardi le gouvernement.



Hospitalisée le 12 avril, cette patiente est décédée trois jours plus tard suite à "des complications de la dengue" et "des pathologies antérieures" qui l'ont fragilisée, a précisé l'exécutif.

Depuis début janvier, sept personnes, dont plusieurs n'avaient pas d'antécédents médicaux, ont succombé à cette maladie virale, transmise par le moustique Aedes Aegypti.

Une semaine après le passage du cyclone Cook, les autorités ont renouvelé mardi leur appel à la vigilance et à la lutte contre les gîtes larvaires, qui se sont multipliés en raison des pluies diluviennes.

L'épidémie en cours a provoqué jusqu'alors 2.400 cas déclarés de dengue selon la Dass mais le dépistage sanguin n'est plus systématique, compte tenu de son coût élevé pour la collectivité.

En dépit de la fin de l'été austral, les autorités sanitaires estiment que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint.