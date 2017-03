"Le bestiaire" : l'exposition insolite de Jean Duday

PAPEETE, le 13 mars 2017 - Découvrez, du 16 au 28 mars, une exposition plutôt surprenante à la galerie Winkler, intitulée "Le bestiaire". Jean Duday a réalisé des compositions, des assemblages et des installations autour de 25 œuvres inédites. Très imaginatif, l'artiste prend un malin plaisir à dérouter le spectateur…





Installé au fenua depuis une quarantaine d’années et résidant à Moorea, Jean Duday est bien connu au des amoureux d'art et de culture, puisqu'il présente des expositions collectives et permanentes à la galerie Winkler depuis 1997. Artiste aux multiples facettes, il travaille aussi bien l'aquarelle, la sérigraphie, l'illustration, le texte, etc. Il a en outre animé et présidé pendant plusieurs années le collectif "Trans Pacific Express" avec Éric Ferret. "Nous avons monté les grandes expositions d'art contemporain au Musée de Tahiti et des îles ("Mana", "Le jardin des délices", "Têtes coupables", "Mua/Muri", "Prise de terre") qui ont présenté les tendances de la création actuelle en Polynésie", rapporte l'homme doté d'une imagination sans borne.