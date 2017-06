Le bébé panda né lundi au Japon se porte bien

Tokyo, Japon | AFP | mardi 13/06/2017 - Le panda dont la naissance lundi a fait sensation et domine depuis lundi l'actualité au Japon semble en bonne santé, a rapporté mardi le zoo.

La maman Shin Shin, 11 ans pour 110 kg, placée à l'abri des regards et du bruit, tenait mardi constamment au chaud contre sa fourrure le minuscule nouveau-né, dont le poids était estimé à la naissance à 150 grammes.

"Il semble en bonne santé car nous entendons régulièrement ses petits cris", a déclaré le directeur du zoo, Yutaka Fukuda.

Les responsables du zoo ont indiqué qu'ils ne pouvaient toujours pas déterminer le sexe, ni mesurer le poids et la taille du panda, constamment contre sa mère. Ces ursidés au pelage noir et blanc naissent tout roses, sans fourrure avec un poids d'environ 100 grammes. Les employés du zoo s'efforcent de savoir s'il boit le lait de sa mère.

Une "panda mania" s'est en attendant emparée de Tokyo. Un grand magasin a décoré son toit de ballons en forme de panda et les petits pains et gâteaux aux couleurs de l'animal ou en forme de panda faisaient fureur près du zoo. Des rues du quartier étaient décorées de banderoles clamant "Joyeux anniversaire bébé panda".

Une enseigne de restaurants chinois, dont la principale salle se trouve près du parc d'Ueno, avait vu lundi son action gagner 38% en séance, sur des espoirs de voir la fréquentation bondir.

Le bébé, qui n'a pas encore de prénom, est le premier panda géant à naître dans ce zoo depuis cinq ans après la venue d'un autre petit de Shin Shin en 2012, une première à Ueno en 24 ans. Mais la joie avait alors été de courte durée: il était mort de pneumonie six jours après sa naissance. Le directeur du zoo de l'époque en avait fondu en larmes.